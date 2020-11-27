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27.11.2020 - 20:17 | | AA

Polis her yerde onları arıyor! 1 kişi hayatını kaybetti

Konya'da silahlı saldırı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Polis her yerde onları arıyor! 1 kişi hayatını kaybetti

Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Güçlüler Sokak'ta bulunan oto tamir ve yıkama işletmesine, henüz kimlikleri belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, iş yerindeki Yavuz Keskin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralı kurtulan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Saldırıda kullanıldığı düşünülen bir tabanca olay yerine yakın bir tamirhanede bulundu.

Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Polis her yerde onları arıyor 1 kişi hayatını kaybetti

Meğer Türkçe biliyormuş...Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda maske ve mesafe denetimi yapıldı. Uyarılara rağmen maskesini düzgün takmayan ve Türkçe bilmediğini söyleyen yabancı uyruklu bir yolcu maske cezası yedikten sonra Türkçe konuşmaya başladı.
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