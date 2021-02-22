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22.02.2021 - 16:39 | | AA/DHA

Polis memuru eşini öldüren kadına 20 yıl hapis

Adana'da polis memuru eşi Alpay Doğan'ı tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan eşi Fadime Doğan'a, 20 yıl hapis cezası verildi. Eşiyle aralarında herhangi bir problemleri bulunmadığını belirten Doğan, "Silahın içinde mermi olduğunu düşünerek herhangi bir eylemde bulunmadım. Eşimle aramda herhangi bir husumet yoktu. Ben onu çok seviyordum. Kesinlikle öldürme kastım yoktu olmamıştır da. Dediğim gibi olay tamamen kazadan ibarettir" dedi.

Polis memuru eşini öldüren kadına 20 yıl hapis

Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu sanık Fadime Doğan, bulunduğu Tarsus Kadın Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada tarafların avukatları da hazır bulundu.

Son savunmasını yapan Doğan, mahkemede olayın tamamen kaza olduğunu öne sürerek beraatini istedi.

Eşiyle aralarında herhangi bir problemleri bulunmadığını belirten Doğan, "Silahın içinde mermi olduğunu düşünerek herhangi bir eylemde bulunmadım. Eşimle aramda herhangi bir husumet yoktu. Ben onu çok seviyordum. Kesinlikle öldürme kastım yoktu olmamıştır da. Dediğim gibi olay tamamen kazadan ibarettir. Böyle bir hadiseye sebebiyet verdiğim için zaten en büyük acıyı yaşamaktayım." diye konuştu.

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Otopside ortaya çıktı! Kocasının silahını alıp... 'Sıkayım mı?'

Mahkeme heyeti, önce sanık Doğan'ı "eşe karşı nitelikli öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası çarptırdı. Daha sonra sanığın bu cezası, haksız tahrik altında eylemini gerçekleştirdiği ve duruşmadaki iyi hali göz önünde bulundurularak 20 yıl hapis cezasına indirildi.

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Polis memuru, temizlediği silahının ateş almasıyla hayatını kaybetti!

OLAY

Merkez Sarıçam ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde 8 Aralık 2019'da Adana Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli 4 aylık polis memuru Alpay Doğan (24) evinde tabancasıyla ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Katil zanlısı olarak Alpay Doğan'ın bir yıl önce evlendiği eşi Fadime Doğan tutuklanmıştı.

ŞAKALAŞIRKEN ÖLDÜRDÜ

Yapılan ön otopside, Doğan’ın uzaktan açılan ateş sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Soruşturmayı derinleştiren polis, Fadime Doğan’ı gözaltına aldı. Sorguya alınan Doğan, ifadesinde olayı itiraf etti. Genç kadın, "Eşim eve geç geldiği için tartışmıştık. Daha sonra tabancasını alarak ‘Sıkayım mı?’ diye şaka yaptım. Eşim de ‘Vuramazsın, sıkamazsın’ diye karşılık verince ben de silahta mermi olmadığını düşünerek şaka amaçlı ateş ettim. Tabanca ateş aldı ve eşim yaralandı. Daha sonra hemen ambulans çağırdım” dediği öğrenildi. 

Alpay Doğan’ın ailesi ise oğlu ile gelinlerinin arasının çok iyi olduğunu, olayın bir kaza olduğunu düşündüklerini bildirdi.

 

 

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