Polis memuru, otomobilini çalan genci öldürdü!

Olay, dün öğle saatlerinde, merkez Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi'nde meydana geldi. Balıkesir'in Susurluk ilçesinde görev yapan polis memuru Ömer E., 45 ER 081 plakalı otomobilini, bankadaki işlerini halletmesi için bir akrabası olan İ.A.'ya verdi. İ.A., bankaya giderken yolda otostop çeken 2 kişiyi otomobile aldı. İ.A., yolda, direksiyon başında alkol almaya başladı. İ.A., Bursa'ya gitmek istediğini söyleyen gençlere, kendilerini kamyon garajına bırakacağını söyledi. İ.A. karınlarının aç olduğunu söyleyen gençlere bir lokantada yemek ısmarladı. Lokantadan çıktıktan sonra alkol kullanmaya devam eden İ.A., otomobili gençlerden birinin sürmesini istedi. Bunun üzerine gençlerden biri, direksiyona geçti. Diğer arkadaşının da araca binmesiyle iki şüpheli, otomobille uzaklaştı. Araca binmeyi başaramayan İ.A., önce Ömer E.'ye, ardından da polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Otomobil, olaydan 2 saat sonra Bursa'nın Karacabey ilçesindeki trafik kontrol noktasında polis ekiplerince durdurulmak istendi. Ancak dur ihtarına uymayan sürücü, hızla bölgeden uzaklaştı.

5 GÜN BOYUNCA EKİPLERDEN KAÇTI

Geçen 5 günde şüpheliler, Bursa kent merkezinde 3 akaryakıt istasyonundan yakıt alarak ücreti ödemeden kaçtı. Kent merkezinde uygulama yapan polis ekipleri, 45 plakalı tüm araçları durdurarak ehliyet ve ruhsat kontrolü yaptı. Akaryakıt istasyonlarındaki güvenlik kameraları ve mobese kameraları dahil, bin 200 kamera görüntüsünü inceleyen polis ekipleri, çalıntı otomobili kullanan şüphelinin Mustafa Alınç olduğunu tespit etti.

2 GÜN BOYUNCA TAKİP ETTİLER

Ömer E. de aracını bulmak için Balıkesir'den 45 ER 856 plakalı diğer otomobiliyle Bursa'ya geldi. Ömer E., Keles İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru olan amcasının oğlu Halil İbrahim E.'yi telefonla arayarak durumu bildirdi ve kendisine yardımcı olmasını istedi. Diğer amcasının oğlu Yunus E.'yi de yanına alan Ömer E., Halil İbrahim E. ile birlikte, kendi imkanlarıyla otomobili bulmak için kent merkezinde araştırma yaptı. Aracın sürekli Geçit Mahallesi'ndeki bir zeytinlik alanda dolaştığı bilgisine ulaşan Ömer E. ve akrabaları, burada bir hakim tepeye çıkarak beklemeye başladı.

YİNE KAÇMAYA ÇALIŞTI

Dün öğle saatlerinde tekrar uygulama noktasındaki polislerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan Mustafa Alınç, Geçit Mahallesi'ndeki zeytinlik alana girdi. Bu sırada bölgede bekleyen Ömer E., otomobilini fark etti. Ömer E., Mustafa Alınç'a durması için işarette bulundu. Ancak Mustafa Alınç, Ömer E.'nin kendisine doğru geldiğini görünce kaçmak istedi. Bu sırada, belindeki ruhsatsız tabancayı çıkaran polis memuru Ömer E., otomobile doğru ateş etmeye başladı. Ömer E.'nin tabancasından çıkan mermilerden biri Alınç'ın göğsüne isabet etti. Alınç’ın direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, zeytin ağacına çarptı. Ömer E. ve akrabaları, geldikleri otomobili bırakarak kaçtı.

12 EL ATEŞ ETTİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen polis ekipleri, Mustafa Alınç'ı kaza yapan otomobilin direksiyonunda hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Alınç'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, 12 boş kovan buldu. Ömer E.'nin ruhsatsız silahından çıkan mermilerden ikisinin arabanın arka tamponu ve sol arka lastiğine, birinin ise Mustafa Alınç'ın göğsüne isabet ettiği belirlendi.

Polis ekipleri, yaptıkları çalışmayla Ömer E., Halil İbrahim E. ve Yunus E.'yi, olayın yaşandığı zeytin tarlasında yakalayarak gözaltına aldı. Alınç'ın cansız bedeni ise, otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.