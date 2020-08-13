Adana'da temizlediği tabancası kazara ateş alan polis memuru hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Adana Polisevi'nde görevli polis memuru H.G'nin (46) temizlediği beylik tabancası kazara ateş aldı.
Göğsünden yaralanan H.G, ambulansla kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Öte yandan, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci de Seyhan Devlet Hastanesine gelerek yetkililerden bilgi aldı.
İnci, hastane çıkışında polis memurunun oğlunu teselli etmeye çalıştı.
Berat Albayrak açıkladı: Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli varBakan Albayrak, "Ekonomide MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIN bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına SAYISIZ kere ÖDEDİ. Sıra bizde! Biz BUGÜN bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, YÜREĞİMİZİ koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.