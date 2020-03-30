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30.03.2020 - 10:34 | | DHA

Son dakika haberi: Polis memuru yüksek ateşle gittiği hastanede öldü

Aydın'da yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran polis memuru Özkan Öztürk, hayatını kaybetti. Özkan'a yapılan corona virüs testinin negatif çıktığı öğrenildi.

Son dakika haberi: Polis memuru yüksek ateşle gittiği hastanede öldü

İzmir Bölge Trafikte görevli polis memuru, evli ve 3 çocuk babası Özkan Öztürk (49), geçen hafta Aydın'da yaşayan, eşi ve çocuklarının yanına gitti.

Geçen perşembe günü evde yüksek ateşi çıkan Öztürk, Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne muayene için başvurdu. Tedaviye alınan Özkan, dün saat 21.30 sıralarında yaşamını yitirdi. 

Özkan'a yapılan corona virüs testinin negatif çıktığı öğrenildi. 

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