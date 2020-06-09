Polis memurunun şehit olduğu kavgada gözaltına alınan şüpheli corona virüs çıktı

Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi 8. Engin Sokak'ta dün akşam yaşanan kavganın ardından yakalanan şüphelilere Kovid-19 testi yapıldı.

Zanlılardan birinin test sonucu pozitif çıktı. Bunun üzerine söz konusu kişiyle teması olabileceği değerlendirilen 45 emniyet görevlisi gözetim altına alındı.

Evlerinde gözetim altına alınan polislere test yapılacak.

Olay

Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi 8. Engin Sokak'ta dün akşam iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü. Çevredeki evlerden birinin çatısından pompalı tüfekle açılan ateş sonucu Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Erman Özcan (37) ile kavgaya karışanlardan Rüstem Ortaç, Mahmut Ortaç ve E.B. yaralanmıştı.

E.B. Çekirge Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmış, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Erman Özcan şehit olmuş, Rüstem Ortaç ve Mahmut Ortaç da hayatını kaybetmişti.