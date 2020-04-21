MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Polis oğluna seslenen anne tarlada gözyaşlarına boğuldu!
ABONE OL
21.04.2020 - 09:15 | | İHA

Polis oğluna seslenen anne tarlada gözyaşlarına boğuldu!

Tekirdağ'da tarlada çalışan bir anne, evladına yolladığı duygu dolu mesajla özlemini dile getirdi. Gözyaşlarını tutamayan anne, “Evde kal Türkiyem” dedi.

Polis oğluna seslenen anne tarlada gözyaşlarına boğuldu!

Malkara ilçesinde tarlada çalışan bir annenin evlat özlemi, herkesi duygulandırdı. Trafik polisi oğlunun ve sağlık çalışanı gelininin vatandaş için görev başında olduğunu ifade eden anne, salgının bitirilmesi için alınan tedbirlere herkesin uyması gerektiğini söyledi.

Gözyaşlarını tutamayan anne, “Buradan seslenmek istiyorum: Oğlum İstanbul’da trafik polisi, gelinim de sağlık çalışanı olarak görev yapıyor. Onları çok özledim. Salgın nedeniyle uzun zamandır görüşemediğim için üzgünüm. Onlar da gelemiyorlar ben de gidemiyorum. Biz de çiftçiyiz kırlara çıkıp çalışıyoruz, ne yapalım. Herkes de sizleri dinlesin, evde oturun, evde kalın, eve kapanın Türkiyem. Gelinim sizin için hastanede, oğlum da sizin için trafik polisi İstanbul yollarında. Ne olursunuz hep birlikte el ele verelim ve bu illeti hep beraber yenelim Türkiyem” dedi.

 

İnşaatında sona gelinen Göztepe Şehir Hastanesi havadan görüntülendiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Eylül ayında hizmete girmesinin planlandığını duyurduğu Göztepe Şehir Hastanesinin inşaatında sona gelindi. İnşaatında sona gelinen Göztepe Şehir Hastanesi havadan görüntülendi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanlığı’nın İstanbul’daki en büyük yatırımlarından biri olan Göztepe Şehir Hastanesi’nin önümüzdeki Eylül ayında açılacağını duyurdu. İstanbul’un modern hastanelerinden olacak olan bin yatak kapasiteli Göztepe Şehir Hastanesinin 1. etabının yüzde 90’ı tamamlandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ücretsiz izin maaş desteği başvurusu nasıl yapılır? Ücretsiz izin maaş desteği ne kadar, ne zaman verilecek?

Ücretsiz izin maaş desteği başvurusu nasıl yapılır? Ücretsiz izin maaş desteği ne kadar, ne zaman verilecek?

Ücretsiz izne eksik gün ayarı! Milyonları kapsıyor

Ücretsiz izne eksik gün ayarı! Milyonları kapsıyor

'Fakirler koronadan ölsün' diyerek denize girmişlerdi! Cezaları belli oldu

'Fakirler koronadan ölsün' diyerek denize girmişlerdi! Cezaları belli oldu

3. faz 1000 TL sosyal yardım parası başvurusu nasıl yapılır? 2. faz sosyal yardım parası ne zaman yatacak?

3. faz 1000 TL sosyal yardım parası başvurusu nasıl yapılır? 2. faz sosyal yardım parası ne zaman yatacak?

Sıradaki Haber