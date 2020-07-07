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07.07.2020 - 09:24 | | İHA

Polis şaşkına döndü! Esenyurt'ta 14 kişilik bir minibüsten 42 kişi çıktı

Yeni tip coronavirüs salgını ile mücadele kapsamında dikkat çekilen sosyal mesafe kurallarına uymayan toplu taşıma araçlarına yönelik İstanbul Esenyurt’ta minibüslerden birisinde 14 yerine 42 yolcu çıktı. Sürücülere binlerce lira para cezası yazıldı.

Polis şaşkına döndü! Esenyurt'ta 14 kişilik bir minibüsten 42 kişi çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, kent genelinde sosyal mesafe ve kurallarına aykırı yolcu taşıyan toplu taşıma araçlarına yönelik uygulamalarını sürdürüyor. Dün Esenyurt’ta uygulama yapan ekiplerin durdurdukları minibüsten birisinde 12 yerine 24 yolcu diğerinde ise 19 yolcu çıktı.

BUGÜNE KADAR DURDURULAN EN YOĞUN YOLCU SAYISI

Uygulamalarına devam eden ekipler şaşkınlık oluşturan bir görüntü kameralara yansıdı. Bir minibüsün içerisinden oturan 14 yolcu taşıması gerekirken toplam 42 yolcu çıktı. Minibüs kapısının içerisindeki yoğunluktan dolayı kapanmadığı görüldü.

Sürücülere hem il Hıfzıssıhha Kanunu’na muhalefetten 3 bin 150 TL hem de fazla yolcu taşımaktan 104 TL para cezası uygulandı.

 

 

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