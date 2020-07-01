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01.07.2020 - 15:34 | | AA

Polis sıcak havada zorlanınca çareyi şemsiyede buldu

Antalya'de meydana gelen kazada otomobil devrildi, araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Kaza yerine gelen polis memurlardan birinin sıcak havadan korunmak için plaj şemsiyesi kullandığı görüldü.

Polis sıcak havada zorlanınca çareyi şemsiyede buldu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Ali Uysal kullandığı 07 UK 242 plakalı otomobil, Ekmel Mahallesi Hacı Kerim Caddesi'nde devrildi.

Kazada sürücü Uysal ile araçta bulunan oğlu Fatih Uysal yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza yerine gelen polis ekipleri, 40 dereceyi bulan hava sıcaklığı ve yüzde 75 oranındaki nem nedeniyle görev yapmakta zorlandı.

Polislerden biri, sıcak havadan korunmak için plaj şemsiyesi kullandı.

 

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