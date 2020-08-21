Polis son anda ipten aldı!

Olay, sabah erken saatlerde Adana Çukurova ilçesine bağlı Belediyeevleri Mahallesi’ndeki parkta yaşandı.

Şahin B. (45), yanında getirdiği ipi, sandalyeye çıkarak ağaca bağladı. Şahin B.'nin intihar edeceğini fark edenler hemen polisi aradı.

Ağacın altına koyduğu sandalyenin üzerine çıkan Şahin B., ipi boğazına geçirip intihar etmek isterken olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı ikna etmeye çalıştı.

Bir süre polise direnen şahıs, sonunda ikna oldu. Polis, ipi keserek şahsı sandalyeden indirdi, ağaçtaki ipi de kesti.

Alkollü olduğu ve parklarda yaşadığı öne sürülen Şahin B., ifadesi alınması için polis merkezine götürüldü.