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01.11.2020 - 13:26 | | AA

Polis üniforması giyen dolandırıcılık zanlısı yakalandı

Sarıyer'de polis üniforması giyerek gezen dolandırıcılık zanlısı yakalandı.

Polis üniforması giyen dolandırıcılık zanlısı yakalandı

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 31 Ekim 13.30 sıralarında bir kişinin polis üniformasıyla Kocataş Mahallesi'nde gezdiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Olay yerine giden polis ekipleri, polis üniformasıyla gezen kişiyi durdurup kimliğini ibraz etmesini istedi.

Şüpheli Akın Y. polis olmadığını söylemesi üzerine üst araması yapıldı.

Şüphelinin yapılan üst aramasında sahte polis kimliği, silah kılıfı, havalı tabanca, şarjör, içi boş yedek şarjör, metal polis rozeti, kelepçe ve kelepçe kılıfı, 2 biber gazı kılıfı, havalı tabancada kullanılan boncuk saçma ele geçirildi.

Şüphelinin aracında yapılan aramada ise havalı tüfek, içi boş şarjör, polis şapkası, taktiksel silah kılıfı, kelepçe kılıfı, şarjör kılıfı, jop takmak için kullanılan aparat, 2 polis pantolonu, 4 mavi renkli polis tişörtü, kışlık lacivert polis gömleği bulundu.

Gözaltına alınan şüphelinin Sevda Y'ye ait kiralık aracı 80 bin lira karşılığında satarak kadını dolandırdığı belirlendi.

Şüpheli Akın Y. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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