Polis uygulamasını gördü, son sürat geri geri kaçtı!

Olay, 22 Kasım günü saat 19.05 sıralarında Zeytinburnu Rauf Denktaş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, cadde üzerinde uygulama yapmaya başladı. Bu sırada sürücü kimliği henüz tespit edilemeyen siyah bir otomobil, ilerlerken polis noktasını fark etti. Polis noktasını gören araç, tek yöndeki yoldan geri geri kaçmaya başladı. Aracın kaçış saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Aracın herhangi bir yere çarpmaması ise faciayı önledi.



Konu hakkında konuşan cadde üzerindeki esnaf Ramazan Turan, “Bizim ilerideki camide sürekli uygulama oluyor. Uygulama olması hem bizim yönden hem de vatandaşlar yönünden daha iyi oluyor. Araç uygulamayı görünce ‘arkadaşın’ herhalde bir sıkıntısı olduğu için, tersten geri kaçıyor. Burası terse kapalı, ileride ışık var. Oradan dönüş yapmadı, polis ekipleri olduğu için buradan kaçtı” diye konuştu. Bölgede ikamet eden kazasız kul olmaz ekibinden Zahrettin Çelik ise, "Araç uygulama noktasına gelirken bir anda hızla geri geri kaçtı" dedi.