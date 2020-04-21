Polis vatandaşlara tek tek dağıttı! Banka önünde...

Polis, banka önünde beklerken sosyal mesafe kuralına dikkat edilmesini söyleyerek, "Özellikle emekli maaşlarını ATM'lerden çekmek isteyen vatandaşların yanına gelen dolandırıcılar, yardım bahanesiyle vatandaşların banka kartını el çabukluğuyla değiştirerek hesaplardaki paraları çekiyor. Banka görevlisi dışında hiç kimseye güvenmeyin" dedi.

Daha sonra hazırlanan broşürler vatandaşlara dağıtıldı. Ayrıca 'Evde kal' projesiyle evinde bulunan kişilerin yine sosyal medya ve internet dolandırıcılarına karşı da dikkatli olmaları istendi.