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21.04.2020 - 10:11 | | DHA

Polis vatandaşlara tek tek dağıttı! Banka önünde...

Adana'da polis, banka dolandırıcılarına karşı vatandaşları uyardı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde bulunan bankaların önünde bekleyen vatandaşlara yönelik çalışma yaptı. Hazırlanan bilgilendirme broşürleriyle vatandaşları banka dolandırıcılarına karşı uyaran ekipler, özellikle emeklilerin dikkatli olmasını istedi.

Polis vatandaşlara tek tek dağıttı! Banka önünde...

Polis, banka önünde beklerken sosyal mesafe kuralına dikkat edilmesini söyleyerek, "Özellikle emekli maaşlarını ATM'lerden çekmek isteyen vatandaşların yanına gelen dolandırıcılar, yardım bahanesiyle vatandaşların banka kartını el çabukluğuyla değiştirerek hesaplardaki paraları çekiyor. Banka görevlisi dışında hiç kimseye güvenmeyin" dedi.

Daha sonra hazırlanan broşürler vatandaşlara dağıtıldı. Ayrıca 'Evde kal' projesiyle evinde bulunan kişilerin yine sosyal medya ve internet dolandırıcılarına karşı da dikkatli olmaları istendi.

Polis vatandaşlara tek tek dağıttı Banka önünde...

Polis oğluna seslenen anne tarlada gözyaşlarına boğulduTekirdağ'da tarlada çalışan bir anne, evladına yolladığı duygu dolu mesajla özlemini dile getirdi. Gözyaşlarını tutamayan anne, “Evde kal Türkiyem” dedi.
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