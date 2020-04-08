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08.04.2020 - 13:03 | | DHA

Polise, '60'ı biraz geçtim' dedi, yaşı bakın kaç çıktı!

Samsun'un Bafra ilçesinde, corona virüs tedbirleri kapsamında polisin yaşını sorduğu vatandaş, "Altmışı biraz geçtim" cevabı verdi. Ancak yapılan kimlik kontrolünde 80 yaşında olduğu ortaya çıktı.

Polise, '60'ı biraz geçtim' dedi, yaşı bakın kaç çıktı!

Bafra ilçesinde polis, corona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkama yasağı getirilen 20 yaş ve altı ile 65 yaş ve üzeri olanlara yönelik denetimlerini sürdürüyor. Yasağı ihlal edenlere para cezası uyguluyor.

Bu kapsamda denetim yapan polisler, yolda yürürken gördükleri vatandaşı durdurup, yaşını sordu. Vatandaş da "Altmışı biraz geçtim" yanıtını verdi. Ancak yapılan kimlik kontrolünde, adı açıklanmayan vatandaşın 80 yaşında olduğu ortaya çıktı. Yaşlı adam, para cezası uygulanmadan polis tarafından evine götürüldü.

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