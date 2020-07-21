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21.07.2020 - 15:13 | | İHA

Polisi bile şaşkına çeviren düzenek!

Gaziantep’te trafik kontrolüne takılan TIR'da yapılan incelemede plakanın gizlenmesi için yapılan düzenek trafik polisini bile şaşırttı.

Trafik timleri tarafından 3. Organize Sanayide yapılan K1 uygulamasında durdurulan bir TIR'da inceleme yapıldı. TIR'ın ön plaka kısmında yapılan incelemede, aracın herhangi bir suça karışması nedeniyle, ayrıca trafik uygulaması ve kırmızı ışık ile radardan kaçmak için kurulan düzenek, polisin dikkati sayesinde tespit edildi. Araç ve sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kurulan düzenekte el yardımı ile plakanın bulunduğu levha gizlenirken, plakanın boyutunda, rakam veya harflerin bulunmadığı bir levha ile araca radar, kırmızı ışık gibi cezaların yazılması engelleniyor.

698 SÜRÜCÜYE KURAL İHLALİ CEZASI

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik timleri, normalleşme ve trafik denetimlerini sürdürüyor. İl merkezi ve şehirlerarası karayollarında yapılan trafik kontrollerinde 3 bin 977 araç incelendi. Trafik güvenliği ve diğer vatandaşların can güvenliğini tehlikeye düşüren toplamda 698 sürücü, yolcu ve araç plakasına işlem yapıldı. 75 araç trafikten men edilirken, 4 sürücü belgesine el konuldu.

2 BİN 656 KİŞİYE SOSYAL MESAFE VE MESKE CEZASI

20 Temmuz günü İl genelinde korona virüs tedbirleri kapsamında 2 bin 656 şahsa Sosyal Mesafe ve Maske Takma kuralını ihlal etmekten idari yaptırım uygulanırken, denetlenen 221 iş yerinden 5'ine de işlem yapıldı.

'Soyuldum' diye ağlayan kuyumcu kuryesinin foyası ortaya çıktıÜmraniye'de soyulduğunu söyleyerek polise başvuran kuyumcu kuryesi Vehbi Arslan'ın yalan söylediği ortaya çıktı. Sahte soygunu arkadaşlarıyla birlikte organize ettiği öğrenilen 38 yaşındaki Vehbi Arslan olaya karışan 4 kişi ile birlikte gözaltına alındı. Soygundan sonra röportaj yaptığı gazetecilere ağlarken görüntü veren Vehbi Arslan'ın polisteki ifadesinde suçunu itiraf ettiği "Aileme borçlarımı söyleyemiyordum. Çok borcum vardı. Ondan yaptım." dediği öğrenildi.
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