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31.12.2020 - 02:46 | | AA

Polisi darbederek kaçtılar! Operasyonla yakalandı

Kayseri'de asayiş uygulaması yapan polisleri darbederek kaçan iki zanlıdan biri operasyonla yakalandı.

Polisi darbederek kaçtılar! Operasyonla yakalandı

Melikgazi ilçesi Germir Mahallesi'nde asayiş uygulaması yapan polis ekipleri, çalıntı olduğu tespit edilen 38 FP 712 plakalı panelvan aracı durdurdu.


Polisi darbederek kaçtılar Operasyonla yakalandı


Kimlik kontrolü yapmak isteyen polis ekipleri ile araçtaki M.K. ve Ö.Ö. arasında çıkan tartışma arbedeye dönüştü.

2 polis memurunu yaralayıp kaçan zanlıların yakalanması için olay yerine takviye ekipler sevk edildi. 

Termal kameraların kullanıldığı, özel harekat polislerinin müdahale ettiği operasyonda zanlılardan Ö.Ö. ele geçirildi. 

Polisi darbederek kaçtılar Operasyonla yakalandı


Ekipler M.K'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. 

Pelet fabrikasında korkutan yangınMuğla’nın Bodrum ilçesinden Pelet fabrikası, marangozhane ve talaş sıkıştırma atölyesinde çıkan yangın tüm iş yerini küle çevirdi. Alev topuna dönen işletmeyi söndürmek için iş makinaları, itfaiye ekipleri seferber oldu.
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