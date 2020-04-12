Polisi gören çocuklar böyle kaçtı!

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı iller arasında bulunan Şanlıurfa’da polis ekipleri, yasağa uymayan çocukları kovaladı. Caddeye çıkan çocukları gören polis ekipleri, araçlarıyla bölgeye gitti.
Polisi geldiğini gören çocuklar, ara sokaklara girerek kaçmaya başladı. Anons yapan polisler, ailelere çocuklarını sokağa bırakmamaları uyarısında bulundu.
Çocukların kaçması görüntülere yansıdı.
"Türkçe bilmiyorum" diyerek polisi kandırmaya çalıştı, cezadan kaçamadıEsenyurt'ta sokağa çıkma yasağına rağmen dışarıda dolaşan yabancı uyruklu şahıs, "Türkçe bilmiyorum" diyerek cezadan kurtulmaya çalıştı. Türkçe'yi bildiği anlaşılan adama Hıfzıssıhha Kanuna'na muhalefetten 3 bin 150 lira ceza yazıldı.