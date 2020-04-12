MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Polisi gören çocuklar böyle kaçtı!
ABONE OL
12.04.2020 - 10:54 | | İHA

Polisi gören çocuklar böyle kaçtı!

Şanlıurfa’da polis ekipleri sokağa çıkma yasağına uymayan çocukları uyardı. Çocuklar polisi görünce kaçtı.

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı iller arasında bulunan Şanlıurfa’da polis ekipleri, yasağa uymayan çocukları kovaladı. Caddeye çıkan çocukları gören polis ekipleri, araçlarıyla bölgeye gitti.

Polisi geldiğini gören çocuklar, ara sokaklara girerek kaçmaya başladı. Anons yapan polisler, ailelere çocuklarını sokağa bırakmamaları uyarısında bulundu.

Çocukların kaçması görüntülere yansıdı.

"Türkçe bilmiyorum" diyerek polisi kandırmaya çalıştı, cezadan kaçamadıEsenyurt'ta sokağa çıkma yasağına rağmen dışarıda dolaşan yabancı uyruklu şahıs, "Türkçe bilmiyorum" diyerek cezadan kurtulmaya çalıştı. Türkçe'yi bildiği anlaşılan adama Hıfzıssıhha Kanuna'na muhalefetten 3 bin 150 lira ceza yazıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sokağa çıkmaya yasağı bu akşam bitiyor mu, yarın var mı? Gelecek hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelecek mi?

Sokağa çıkmaya yasağı bu akşam bitiyor mu, yarın var mı? Gelecek hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelecek mi?

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Maaşlar...

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Maaşlar...

Can kaybında İtalya'yı geçti! Corona virüs...

Can kaybında İtalya'yı geçti! Corona virüs...

Son dakika... Sokağa çıkma yasağıyla ilgili flaş gelişme!

Son dakika... Sokağa çıkma yasağıyla ilgili flaş gelişme!

Sıradaki Haber