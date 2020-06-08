08.06.2020 - 18:41 | | DHA
Polisi görünce hemen harekete geçti ama... Cezadan kurtulamadı
Edirne'nin Keşan ilçesinde polis, corona virüs tedbirleri kapsamında şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs ve taksileri denetledi. Minibüs denetimi sırasında maskesi bulunmayan B.K., polisi görünce ağzını hırkasıyla kapattı. Ekiplerin karakola götürdüğü B.K. ve Ç.A. isimli kadınlar, cezadan kurtulamadı.
Koronavirüs ile mücadele kapsamında Türkiye normalleşme sürecine girerken, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Meydanı'nda şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs ve taksileri denetledi. Polis, minibüs ve taksileri durdurarak hem sürücüleri hem de yolcuları koronavirüse karşı alınan önlemlerle ilgili uyardı.
Polis, durdurduğu bir minibüste 2 kadının maske takmadığını gördü. Polisi gören bir kadın ise ağzını hırkasıyla kapatmaya çalıştı. Üzerlerinden kimlik çıkmaması üzerine emniyete götürülen ve isimlerinin B.K. ve Ç.A. olduğu öğrenilen 2 kadına, maske takmadıkları ve kimlik bulundurmadıkları için toplam 1446 TL idari para cezası uygulandı.
‘Sıla’ yolculuğunda bu yıl rekor kırılabilirHer yıl haziran ayında memleket hasretiyle yollara düşen gurbetçiler, corona virüs önlemleri arasında Türkiye'ye giriş yapmaya başladı. Alınan tedbirleri ve çalışmaları Kapıkule Sınır Kapısı'nda inceleyen Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanı (YTB) Abdullah Eren, corona virüs sürecinde Türkiye'nin mücadelesi ve aldığı tedbirlerin olumlu etkisinden dolayı bu yıl daha yoğun bir geliş beklediklerini ifade etti.