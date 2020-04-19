MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Polisi görünce tavlayı bırakıp kaçtı
ABONE OL
19.04.2020 - 17:31 | | DHA

Polisi görünce tavlayı bırakıp kaçtı

Kahramanmaraş'ta, yasak olmasına rağmen sitenin bahçesindeki kameriyede arkadaşıyla tavla oynayan Soner Karabacak, polisi görünce tavlayı ve cep telefonunu bırakıp kaçtı. Polisin anons etmesi üzerine evinden çıkan ve dün de ceza yediğini söyleyen Karabacak'a 392 lira idari para cezası kesildi.

Polisi görünce tavlayı bırakıp kaçtı

Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karacasu Mahallesi'nde denetim yaparken TOKİ konutlarının bahçesine girdi. Bu sırada kameriyede arkadaşıyla tavla oynayan Soner Karabacak, tavlayı bırakıp, arkadaşıyla birlikte kaçtı. Karabacak kaçarken cep telefonunu da tavlanın yanında unuttu.

'TAVLA OYNARKEN SOSYAL MESAFEYİ KORUYORDUK'

Polis, tavlayı ve cep telefonunu alıp araca bıraktıktan sonra sahibinin gelmesi için anons etti ancak Soner Karabacak gelmedi. Daha sonra siteye gelen mahalle muhtarı Ali Özdemir'in çağrısıyla Soner Karabacak aşağıya indi. Bir gün önce de çarşıya giderek sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği için 392 lira idari para cezası yazıldığı belirten Soner Karabacak'a, kural ihlali yaptığı için 392 lira para cezası yazıldı.

Gazetecilerin görüntü çekmesine de tepki gösteren Soner Karabacak, telefonu ve tavlasını alırken, "Ağabey tavla oynarken sosyal mesafeyi koruyorduk. Zarı havadan atıp birbirimize temas etmeden uzaktan oynuyorduk" dedi.

Sağlık Bakanı Koca: Güneşin, sokakların çekiciliğine direnmek zorundayızSağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından son dakika corona virüs paylaşımında bulundu. Bakan Koca, "Şu ana kadar elde ettiğimiz kazanımı kaybetmemeliyiz. Biz daha büyük bir baharı bekliyoruz. Sabırlı olalım. Evde kalalım" açıklamasını yaptı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İstanbul'da şok eden görüntü! Sokağa çıkma yasağına rağmen denize girdiler

İstanbul'da şok eden görüntü! Sokağa çıkma yasağına rağmen denize girdiler

Ücretsiz izinle ilgili flaş açıklama! 'Mutlaka bildirin'

Ücretsiz izinle ilgili flaş açıklama! 'Mutlaka bildirin'

'Fakirler koronadan ölsün' diyerek denize girmişlerdi! Cezaları belli oldu

'Fakirler koronadan ölsün' diyerek denize girmişlerdi! Cezaları belli oldu

Polisi görünce tavlayı bırakıp kaçtı

Polisi görünce tavlayı bırakıp kaçtı

Sıradaki Haber