Polisi görünce tavlayı bırakıp kaçtı

Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karacasu Mahallesi'nde denetim yaparken TOKİ konutlarının bahçesine girdi. Bu sırada kameriyede arkadaşıyla tavla oynayan Soner Karabacak, tavlayı bırakıp, arkadaşıyla birlikte kaçtı. Karabacak kaçarken cep telefonunu da tavlanın yanında unuttu.

'TAVLA OYNARKEN SOSYAL MESAFEYİ KORUYORDUK'

Polis, tavlayı ve cep telefonunu alıp araca bıraktıktan sonra sahibinin gelmesi için anons etti ancak Soner Karabacak gelmedi. Daha sonra siteye gelen mahalle muhtarı Ali Özdemir'in çağrısıyla Soner Karabacak aşağıya indi. Bir gün önce de çarşıya giderek sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği için 392 lira idari para cezası yazıldığı belirten Soner Karabacak'a, kural ihlali yaptığı için 392 lira para cezası yazıldı.

Gazetecilerin görüntü çekmesine de tepki gösteren Soner Karabacak, telefonu ve tavlasını alırken, "Ağabey tavla oynarken sosyal mesafeyi koruyorduk. Zarı havadan atıp birbirimize temas etmeden uzaktan oynuyorduk" dedi.