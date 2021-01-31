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31.01.2021 - 02:25 | | DHA

Polisin 'dur' ihtarına 3 kişi kovalamacayla yakalandı

Kayseri, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan kamyonetteki 3 kişi, kovalamaca sonucunda yakalandı. Kamyonette yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi.

Polisin 'dur' ihtarına 3 kişi kovalamacayla yakalandı

Olay, saat 01.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Aşık Veysel Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle görev yapan polis ekipleri, 66 FC 020 plakalı kamyoneti durdurmak istedi. Ancak ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, kamyoneti polisin üzerine sürerek kaçtı. Bunun üzerine polis, aracı yakalamak için çalışma başlattı.

Polisin dur ihtarına 3 kişi kovalamacayla yakalandı

Yaklaşık yarım saat süren kovalamaca sonunda kamyonet durduruldu ve içindeki E.D., M.H ve S.G. yakalandı. Melikgazi Suç önleme ekipleri ve Narkotik ekiplerinin kamyonette yaptığı aramada ise 5 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan üç şüpheli, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

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