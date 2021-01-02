02.01.2021 - 02:24 | | AA
Polisin 'dur' ihtarına uymadı, kıskıvrak yakalandı
Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip trafiğe çıkan ve denetim yapan polislerin "dur" ihtarına uymayan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı.
Konyaaltı Caddesi Atatürk Bulvarı'nda uygulama yapan polis ekipleri, bir otomobilin sürücüsüne "dur" ihtarında bulundu.
İhtara uymayarak uygulama noktasından kaçan aracın sürücüsü, polislerin kovalamacası sonucu Meltem Mahallesi'ndeki ara sokakta yakalandı.
Alkollü olduğu ve daha önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu belirtilen sürücü E.Y.D. ile polise zorluk çıkan eşi B.D, gözaltına alındı.
Taksimetre güncelleme kuyruğu akşama kadar devam ettiİstanbul'da taksi açılış ücretine yapılan yüzde 11 oranındaki zammın ardından taksi şoförleri yeni tarifeye uygun olarak taksimetrelerini güncellemek için Yenikapı Etkinlik Alanına geldi. Sabah saatlerinden itibaren kilometrelerce uzayan araç kuyruğu, akşam saatlerinde de devam etti.