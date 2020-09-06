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06.09.2020 - 03:13 | | İHA

Polisin 'dur' ihtarına uymayan silahlı motosikletli kaçarken kaza yaptı

Fatih’te polisin 'dur' ihtarına uymayan motosikletli sürücü polisle yaşanan kovalamaca esnasında ters yöne girerek kaza yaptı. Kaza yaptıktan sonra motosikleti terk ederek kaçan şüpheli, polisle yaşanan kovalamaca sırasında çevreye silahla ateş açarak kayıplara karıştı.

Polisin 'dur' ihtarına uymayan silahlı motosikletli kaçarken kaza yaptı

Olay, saat 23:30 sıralarında Fatih Adnan Menderes Vatan Bulvarı Caddesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde uygulama yapan polis ekipleri şüphelendikleri motosikleti çevirmek istedi. Polisin dur ihtarına uymayarak cadde üzerinde ters yöne giren şüpheli, motosikleti ile kaldırıma çıkarak kaza yaptı. Kaza sonrası motosikleti olay yerinde terk ederek ara sokaklara kaçan şüpheli, arkasından gelen polis ekiplerinden kurtulmak için çevreye ateş açarak kayıplara karıştı.

Polisin dur ihtarına uymayan silahlı motosikletli kaçarken kaza yaptı

‘’2 yıldır motosiklet kullanıyorum, böyle bir şeye hiç şahit olmadım’’

Olayın yaşandığı esnada motosiklet kazasının yaşandığı alana yakın olduğunu söyleyen Zeynep Çelik ,‘’Motosiklet ters yönden geldi, 2-3 takla attı. Daha sonra şüpheli ağaca vurdu başını ve kaçtı gitti. Ben 2 yıldır motosiklet kullanıyorum, böyle bir şeye hiç şahit olmadım. Ben silah seslerini duymadım ama 2 polis ekibi vardı o şahıs kaçarken zaten arkasından gittiler. Kaçan şahıs gençti, 18-20’li yaşlardaydı. ‘’ diye konuştu.

Polis ekiplerinin olay yerinde terk edilen motosiklet üzerinde yaptığı inceleme sonrası motosikletin çalıntı olduğu ortaya çıktı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını kontrol ederek şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Balayından dönen çifte dehşeti yaşattılarBalayından dönen Mersin Barosu avukatlarından Mustafa Doğan ve eşi Büşra Doğan'ın otomobili, trafikte, içinde 4 kişi bulunan başka bir otomobil tarafından sıkıştırıldı. Doğan çiftinin, kırmızı ışıkta durduğu sırada da yanlarına gelerek silah gösterip, tehditler savuran şüpheliler, kayıplara karıştı. Çiftin savcılığa şikayetçi olduğu trafik terörü, kameralar tarafından görüntülendi.
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