03.01.2021 - 03:11 | | DHA
Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü 6 kilometre kaçabildi
Kayseri'de, sokağa çıkma kısıtlamasında polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan hafif ticari aracın sürücüsü, 6 kilometrelik kovalamacanın ardından yakalandı. Kısıtlamayı ihlal ettiği için hakkında tutanak tutulan sürücüye, 1570 TL de para cezası uygulandı.
Kocasinan ilçesi Eski Sanayi Mahallesi'nde, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında uygulama yapan polisin 'dur' ihtarına uymayan 38 ADK 124 plakalı hafif ticari aracı sürücüsü Y.Ş. kaçmaya başladı.
Yaklaşık 6 kilometre kaçabilen Y.Ş., Melikgazi ilçesi Selimiye Mahallesi, Uçhisar Sokak'ta yakalandı. Yakalanan sürücüye 4 kırmızı ışık ihlali ve 'dur' ihtarına uymadığı gerekçesiyle toplam 1570 TL para cezası kesildi. Ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle de tutanak tutuldu.
Hafif ticari araç, çekiciye yüklenerek otoparka çekildi.
Evini ikici kez ateşe verdiAydın'da yaşadığı apartmanı ateşe veren bir şahsın gözaltına alınacağı sırada polislerden ilginç talebi görenleri şaşırttı. Şikayet üzerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alınmak istenen şahıs, daha güzel görünmek amacıyla üzerindeki kıyafetleri değiştirmek için ekiplerden izin istedi.