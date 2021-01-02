02.01.2021 - 22:29 | | AA
Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü yakalandı
Adana'da polisin "dur" ikazına rağmen otomobille kaçmaya çalışan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı.
Merkez Seyhan ilçesinde uygulama yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 01 Y 6426 plakalı otomobili durdurmak istedi.
Otomobildeki şüphelinin ekiplerin ikazına rağmen araçla ara sokaklara girerek izlerini kaybettirmeye çalışması üzerine durum diğer ekiplere bildirildi.
Şüpheli, ekiplerin yaklaşık 10 kilometre süren takibi sonucu merkez Kocavezir Mahallesi'nde yakalandı.
Polis, alkollü olduğu öğrenilen sürücü Ş.O'yu, 2 bin 982 lira para cezası uygulayarak gözaltına aldı.
Yarışlı Gölü'nün hayran bıraktığı görüntüleri Vali Arslantaş paylaştıBurdur'un Yeşilova ilçesindeki Yarışlı Gölü'nün drone görüntüleri hayran bıraktı. Görüntüleri sosyal medyadan paylaşan Burdur Valisi Ali Arslantaş, "Covid-19 sürecinden sonra göçmen kuşların ziyaretini yakından temaşaya var mısınız?" dedi.