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02.01.2021 - 22:29 | | AA

Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü yakalandı

Adana'da polisin "dur" ikazına rağmen otomobille kaçmaya çalışan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı.

Merkez Seyhan ilçesinde uygulama yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 01 Y 6426 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Otomobildeki şüphelinin ekiplerin ikazına rağmen araçla ara sokaklara girerek izlerini kaybettirmeye çalışması üzerine durum diğer ekiplere bildirildi.

Şüpheli, ekiplerin yaklaşık 10 kilometre süren takibi sonucu merkez Kocavezir Mahallesi'nde yakalandı.

Polis, alkollü olduğu öğrenilen sürücü Ş.O'yu, 2 bin 982 lira para cezası uygulayarak gözaltına aldı.

Polisin dur ihtarına uymayan sürücü yakalandı

 

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