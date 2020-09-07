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07.09.2020 - 09:15 | | DHA

Polisin 'Dur' ihtarına uymayıp kaza yapan otomobilden eroin çıktı!

Van’ın Tuşba ilçesinde, devriye görevi yapan polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçarken elektrik direğine çarpıp kaza yapan otomobilde, narkotik köpeği 'Bozo' ile yapılan aramada araçta  56 kilo 400 gram eroin ele geçirildi.

Polisin 'Dur' ihtarına uymayıp kaza yapan otomobilden eroin çıktı!

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tuşba ilçesine bağlı Akköprü Mahallesi’nde devriye görevi yaptı. Ekipler seyir halinde olan şüpheli otomobile 'Dur' ihtarı çekti.

Ancak, araç ikazlara uymayarak kaçmaya çalıştı. Bir süre ilerleyen otomobil, Ahi Evren Sokak'taki bir elektrik direğine çarparak kaza yaptı. Kaza yapan araçta bulunan kişi veya kişiler, kaçarak izini kaybettirirken, olay yerine gelen polis ekipleri, narkotik köpeği 'Bozo' ile araçta arama yaptı.

Aramada, otomobilin bagajında iki koli içerisinde 56 kilo 400 gram eroin ele geçirildi. Olaya ilgili kaçan şüphelilerin yakalanması için polis çalışma başlattı.

 

 

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