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20.12.2020 - 16:36 | | İHA

Polisin sirenini duyup çil yavrusu gibi dağıldılar!

Bursa'da sokak kısıtlamasında okul bahçesinde top oynayan çocuklar polisi görünce duvardan atlarken, bazıları ise misket oynamaya devam etti.

Polisin sirenini duyup çil yavrusu gibi dağıldılar!

Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesinde bulunan okul bahçesinde top oynayan çocuklar polis ekipleri görünce etrafa koşuşturmaya başladı. Bazılar okul duvarının üzerinden atlayıp kaçarken bazıları ise, yeşillik alanda ateş yakıp muhabbet ederken bazıları ise misket oynadı.

Yoğun gelen sokak kısıtlaması ihbarına üzerine harekete geçen polis ekipleri ise bazı bölgelerde geniş çaplı güvenlik tedbiri aldı.

15 yaşındaki çocuk, şakalaşırken arkadaşını vurduKahramanmaraş’ta A.A. (15), tüfek ile şakalaştığı arkadaşı Soner K.'yi (14) vurdu. Hastaneye kaldırılan Soner K.’nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olaydan sonra korkup kaçtığı belirtilen A.A.'yı yakalamak için polis çalışma başlattı.
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