Polisin uyarısına rağmen kaçtı, uyuşturucu ile yakalandı!

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, cumartesi günü, şüphe üzerine otomobil sürücüsünü durdurmak istedi. Polis otosuna otomobille çarptıktan sonra hızını artıran sürücü, ekiplerin peşine düşmesi sonucu durduruldu. Araçtaki B.K. (35), İ.K. (33) ve Ş.A. (23) gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada ise 500 gram esrar, uyuşturucu haplar ve uyuşturucu satışından elde edildiği tespit edilen yüklü miktarda para ele geçirildi.

Şüphelilerden B.K. hakkında, 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtildi. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.