Polisin uygulamasından kaçtı, bacağından vurularak yakalandı

Olay, öğle saatlerinde Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'nde meydana geldi. Polisin kimlik sorarak uygulama yaptığını gören Ali A. kaçmaya başladı. Suriyeli Ali A., ara sokaklara girerek, izini kaybettirmeye çalıştı. Yaşanan kovalamacada polisin 'dur' ihtarına da uymayan Ali A., havaya açılan ateşe rağmen kaçmaya devam etti. Ali A., bacağından vurularak, yakalandı.

Ambulansla götürüldüğü hastanede tedaviye alınan Ali A.'nın ifadesinin henüz alınmadığı öğrenildi. Ali A.'nın olay yerine gelen yakınları ise gözyaşı döktü.