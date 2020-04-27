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27.04.2020 - 13:55 | | DHA

Polisin uygulamasından kaçtı, bacağından vurularak yakalandı

Adana'da polisin uygulama yaptığını görünce kaçan Suriyeli Ali A. (19), 'dur' ihtarına da uymayınca, bacağından vurularak yakalandı. Ali A., hastanede tedaviye alındı.

Polisin uygulamasından kaçtı, bacağından vurularak yakalandı

Olay, öğle saatlerinde Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'nde meydana geldi. Polisin kimlik sorarak uygulama yaptığını gören Ali A. kaçmaya başladı. Suriyeli Ali A., ara sokaklara girerek, izini kaybettirmeye çalıştı. Yaşanan kovalamacada polisin 'dur' ihtarına da uymayan Ali A., havaya açılan ateşe rağmen kaçmaya devam etti. Ali A., bacağından vurularak, yakalandı.

Ambulansla götürüldüğü hastanede tedaviye alınan Ali A.'nın ifadesinin henüz alınmadığı öğrenildi. Ali A.'nın olay yerine gelen yakınları ise gözyaşı döktü.

Hint polisi yasağa uymayanları sözde coronalı hastanın bulunduğu ambulansa bindirildiHindistan'da sokağa çıkma yasağını delenlere ceza vermek için ilginç bir yönteme başvuran Hint polisi, 3 kişiyi sözde corona virüs taşıyan bir hastanın bulunduğu ambulansa bindirdi. Ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada viral oldu.
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