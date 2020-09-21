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21.09.2020 - 15:24 | | İHA

Polisin zor anları! Alkollü sürücü hakim çıkınca...

Adana'da hakim H.Y. alkollü araç kullanırken polise yakalandı. Y.'nin polisleri tehdit ettiği anlar kameraya yansıdı.

Polisin zor anları! Alkollü sürücü hakim çıkınca...

Alınan bilgiye göre, 4 gün önce merkez Seyhan ilçesi, Sümeh Mahallesi'nde hakim H.Y. alkollü araç kullanırken trafik polislerine yakalandı. Hakkında işlem yapılmak istenen hakim ise polislere güçlük çıkardı. Ayakta durmakta zorlanan Y. polisleri tehdit ederken, dengesini kaybedince yere düşerek bayıldı. Hakim ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hakim hakkında, Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi de soruşturma izni verdi. Polisler ise hakimden şikayetçi olmadı. Hakim H.Y. tedbiren Van Hakimliği'ne atandı.

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