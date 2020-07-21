Polisiye eserleriyle bilinen hangi yazar yaptığı araştırmada 1909'da ömür boyu hapse mahkum edilen birinin 1927'de serbest kalmaısnı sağlamıştır? Kim Milyoner Olmak İster

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışması, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor. ATV'nin fenomen yarışmasının bu akşamki bölümünde oldukça ilginç bir soru soruldu. İşte cevabı oldukça merak edilen o soru:Polisiye eserleriyle bilinen hangi yazar yaptığı araştırmada 1909'da ömür boyu hapse mahkum edilen birinin 1927'de serbest kalmaısnı sağlamıştır?















