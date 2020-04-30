MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Polisler gizli odayı bulunca şoke oldu! Suçüstü yakalandılar
ABONE OL
30.04.2020 - 18:35 | | AA

Polisler gizli odayı bulunca şoke oldu! Suçüstü yakalandılar

Manisa'da alüminyum folyo ve naylonlarla kaplayarak seraya çevirdiği odada skunk kenevir bitkisi yetiştirip uyuşturucu imal ettiği belirlenen kişi, yakalandı.

Jandarma ekipleri, Zeytinliova Mahallesi'nde Y.G'nin (26) evde uyuşturucu imal edildiği bilgisini aldı.

Operasyon düzenleyen ekipler, evde, seraya çevrilmiş bir odayla karşılaştı.

Odada bulunan saksı içerisindeki 35 kök skunk bitkisi, 750 gram kubar esrar, 750 gram kenevir tohumu, 13 skunk bitkisi tohumu ile bitkileri yetiştirmede kullanılan ışıklandırma cihazı, ısıtma fanı, zamanlayıcı, termometre, iklimlendirme cihazı ve bitkileri büyütmekte kullanılan kimyasal maddelere el konuldu.

 

 

Evde kurduğu serada uyuşturucu yetiştirdiManisa'da alüminyum folyo ve naylonlarla kaplayarak seraya çevirdiği odada skunk kenevir bitkisi yetiştirip uyuşturucu imal ettiği belirlenen kişi, yakalandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Türkiye'den Filistin'e corona virüsle mücadelede tıbbi yardım

Türkiye'den Filistin'e corona virüsle mücadelede tıbbi yardım

Ve belli oldu! Memur, emekli, işçi, asker herkes için geçerli...

Ve belli oldu! Memur, emekli, işçi, asker herkes için geçerli...

Corona'yı yenen doktor anlattı: Sol kolum kırılmış gibiydi

Corona'yı yenen doktor anlattı: Sol kolum kırılmış gibiydi

Polisler gizli odayı bulunca şoke oldu! Suçüstü yakalandılar

Polisler gizli odayı bulunca şoke oldu! Suçüstü yakalandılar

Sıradaki Haber