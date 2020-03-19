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19.03.2020 - 17:13 | | DHA

Polisler kapı kapı dolaşıp corona virüs kontrolü yapıyor!

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri, yurt dışından gelenlerin evlerine giderek, corona virüs tedbirleri kapsamında 14 gün kuralına uymalarını isteyerek, taahhütname imzalattı.

Polisler kapı kapı dolaşıp corona virüs kontrolü yapıyor!

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri, yurt dışından gelenlerin evde kalıp kalmadıklarını kontrol etti. Ekipler, yurt dışından gelenlerin evlerine giderek, corona virüs'ün yayılmasının önlenmesi amacıyla 14 gün kuralına uymaları konusunda bilgi verip, taahhütname imzalattı.

İzmit Sağlık Müdürü Dr. Nazif Aksoy, kurumun sosyal medya hesabından, "corona virüs salgını kapsamında riskli ülkelerde seyahat öyküsü olup 14 gün evden çıkmamaları, kimseyle temas kurmamaları istenen kişilerin, 14 gün kuralına uyumları Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince sahada denetlenecek, kişiler evlerinde ziyaret edilecek. Kurala uymayanlar hakkında Kabahatler Kanununa göre işlem yapılacaktır. Gereği halinde toplum sağlığını riske atmaktan dolayı Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır" açıklamasında bulundu.

Polisler kapı kapı dolaşıp corona virüs kontrolü yapıyor

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