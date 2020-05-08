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08.05.2020 - 00:26 | | DHA

Polisler şoke oldu! TIR şoförünün yatağının altından çıktı!

Kocaeli'de, TEM yolunda takibe alınarak durdurulan TIR'da yapılan aramada sürücü yatağının altında 155 kilo eroin ele geçirildi. Polis, eroin dolu paketlerle 'evde kal' yazısını oluşturdu.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde bulunduğunu belirlediği bir TIR'ı takibe aldı. TEM yolunda çok sayıda polis ekibince adım adım takibe alınan TIR, belirlenen noktada durduruldu. TEM yolu üzerindeki Bölge Trafik Müdürlüğünün bahçesine çekilen TIRda narkotik köpeği ile arama yapıldı. Narkotik köpeği, şoförün yatağının  bulunduğu kısımda tepki verdi. Yatağın altında bulunan çuvallar çıkarılırken, içlerinden 300 paket halinde 155 kilo eroin çıktı. Polis, TIR sürücüsünü gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Polisler şoke oldu TIR şoförünün yatağının altından çıktı


Bu arada, polis eroin dolu paketlerle 'evde kal' yazısı oluşturarak mesaj verdi.

 

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonuKocaeli'de, TEM yolunda takibe alınarak durdurulan TIR'da yapılan aramada sürücü yatağının altında 155 kilo eroin ele geçirildi. Polis, eroin dolu paketlerle 'evde kal' yazısını oluşturdu.
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