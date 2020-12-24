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24.12.2020 - 04:52 | | AA

Polislerden kaçan ehliyetsiz sürücü, refüje çarpınca yakalandı

İzmir'in Konak ilçesinde polislerin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü, refüje çarpınca yakalandı.

Polislerden kaçan ehliyetsiz sürücü, refüje çarpınca yakalandı

Alınan bilgiye göre, ismi henüz belirlenemeyen 35 AAJ 483 plakalı otomobilin sürücüsü, Basmane Meydanı'nda trafik polislerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin peşine düştüğü şüpheli, bazı caddelerde aracıyla ters yönden giderek izini kaybettirmeye çalıştı. Birçok polis ekibinin kavşaklarda önlem alması sonucu Halide Edip Adıvar Caddesi'ne giren içerisinde 2 şüphelinin olduğu otomobil, polislerin yolu kapatmasıyla refüje çarpıp durdu.

Ekiplerce sürücü ve yanındaki kişi gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Ehliyetsiz sürücü ve yanındaki kişiye maske takmama ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden cezai işlem uygulandı. Şüphelilerin uyuşturucu kullanıp kullanmadığının belirlenmesi için test yapılacağı öğrenilirken, otomobil ekiplerce bağlandı.

Öte yandan, sürücünün ilk ifadesinde otomobili babasından habersiz aldığını ve polisleri görünce ehliyetinin olmaması nedeniyle korkup kaçtığını söylediği öne sürüldü.

 

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