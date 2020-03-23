23.03.2020 - 17:06 | | DHA
Polislerden şehit meslektaşlarının ailesine anlamlı ziyaret
Sakarya’da polisler, şehit ailesini ziyaret edip, corona virüs nedeniyle dışarı çıkamadıkları için ihtiyaçlarını karşıladı. Polisler, şehit meslektaşları Ahmet Çondul'un mezarı başında da dua etti.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, corona virüs tedbirleri kapsamında ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıkmayan şehit ailesini ziyaret etti. Polis ekibi, 2008'de Gaziantep’te terör örgütü El Kaide mensupları ile girilen çatışmada şehit olan özel harekat polisi Ahmet Çondul’un ailesinin ihtiyaçlarını karşıladı.
Alışveriş yapan ekipler, şehidin babası Selahattin Çondul'a teslim etti. Polisler, daha sonra şehit meslektaşları Ahmet Çondul'un Çatalköprü köyündeki mezarı başında da dua etti.
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