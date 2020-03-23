MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Polislerden şehit meslektaşlarının ailesine anlamlı ziyaret
ABONE OL
23.03.2020 - 17:06 | | DHA

Polislerden şehit meslektaşlarının ailesine anlamlı ziyaret

Sakarya’da polisler, şehit ailesini ziyaret edip, corona virüs nedeniyle dışarı çıkamadıkları için ihtiyaçlarını karşıladı. Polisler, şehit meslektaşları Ahmet Çondul'un mezarı başında da dua etti.

Polislerden şehit meslektaşlarının ailesine anlamlı ziyaret

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, corona virüs tedbirleri kapsamında ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıkmayan şehit ailesini ziyaret etti. Polis ekibi, 2008'de Gaziantep’te terör örgütü El Kaide mensupları ile girilen çatışmada şehit olan özel harekat polisi Ahmet Çondul’un ailesinin ihtiyaçlarını karşıladı.

Alışveriş yapan ekipler, şehidin babası Selahattin Çondul'a teslim etti. Polisler, daha sonra şehit meslektaşları Ahmet Çondul'un Çatalköprü köyündeki mezarı başında da dua etti.

    14 günlük ev karantinasını ihlal eden şahıs, aracı ile gezerken yakalandı!Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde, yurt dışından geldiği için koronavirüs tedbirleri kapsamında, 14 gün evinde karantinada kalması gereken bir kişi, dışarı çıktığını gören komşularının haber vermesi üzerine polis tarafından yakalanarak, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    MSB: Birliklerde 'sosyal mesafe' kuralı yerine getiriliyor

    MSB: Birliklerde 'sosyal mesafe' kuralı yerine getiriliyor

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor ve başladı, 4 bin 380 lira.....

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor ve başladı, 4 bin 380 lira.....

    ABD'de askerler sokağa indi! Ali Çınar, ABD'deki son durumu anlattı

    ABD'de askerler sokağa indi! Ali Çınar, ABD'deki son durumu anlattı

    Demet Akalın'ın hareketi tepki çekmişti! 'Arabadan inmediyse sorun yok'

    Demet Akalın'ın hareketi tepki çekmişti! 'Arabadan inmediyse sorun yok'

    Sıradaki Haber