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12.04.2020 - 16:22 | | İHA

Polisleri görünce korkan çocuk, yaptığı eve böyle saklandı!

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde sokağa çıkma yasağında sokakta oynayan 4 yaşındaki çocuk, polis arabasını görünce oyun oynamak için kız kardeşiyle yaptığı eve yatarak saklandı. Polis ekipleri, korkan çocuk ve kız kardeşine çikolata ikram etti.

Polisleri görünce korkan çocuk, yaptığı eve böyle saklandı!

Corona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı devam ederken, emniyet mensupları da görevlerini sürdürüyor. Emniyet güçleri görevlerini yerine getirirken farklı durumlarla da karşılaşabiliyor. Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde iki kardeşin polis arabasını görünce saklanmaları, deve kuşunun saklanmasını hatırlattı. Polis memurları devriye atarken ilginç bir olayla karşılaştı. Evinin önünde oynayan çocuk, polisleri görünce korkarak, kendince ev olarak yaptığı alana saklandı.

Polisleri görünce korkan çocuk, yaptığı eve böyle saklandı

4 yaşındaki Mete isimli çocuğun bu davranışını fark eden polisler, çocuğun yanına giderek çikolata verdi. Polisin yalnızca suçluları kovaladığını, polisten korkmaması gerektiğini söyledi. "Sizleri çok seviyoruz" diyerek ayrılan polisleri iki kardeş el sallayarak uğurladı. Çocuklarla hatıra fotoğrafı çekilen polisler, sosyal mesafe kurallarını da ihmal etmedi.

 

 

Ankara'da polisten çardak keyfi yapan gruba müdahaleAnkara Mamak'ta polis, oturdukları sitenin çardağında piknik yapan kalabalık gruba uyarıda bulunmasının ardından, grup evlerine dağıldı. Sosyal mesafe kurallarının adeta hiçe sayıldığı görülen olayın görüntülerindeki videoda, hemen yan sitedeki çardakta yer alan bir grubun ise polisin "sokağa çıkmayın" anonsuna aldırış etmeden tavla oynadıkları görüldü.
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