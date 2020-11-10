Polisleri görünce plakasını taktı, cezadan kurtulamadı

Düzce Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, Kuyumcuzade Bulvarı'nda motosikletlilere yönelik uygulama yaptı. Uygulamada durdurulan sürücü Korhan K., hemen motosikletinin koltuğunun altındaki bölmeye koyduğu 81 AAG 193 numaralı plakasını çıkararak, takmaya çalıştı. Panik olan sürücü, plakayı düşürerek, takmakta zorlandı. Uğraş sonucu plakayı motosikletine takan Korhan K.'ye 'plakasız araç kullanmak'tan 2 bin 81 lira ceza kesildi.
Öte yandan uygulamada 63 motosiklet sürücüsü kontrol edildi. 9 ehliyetsiz, 12 kasksız, 1 plakasız olmak üzere toplam 21 motosikletliye 17 bin 574 lira ceza uygulandı. 2 motosiklet ise trafikten menedildi.
Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 10 Kasım 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 146 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 529 kişiye hastalık tanısı konuldu, 87 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 1 oldu, son 24 saatte 2 bin 215 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 342 bin 501'e yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta sayımız 3.000’i geçti. Kayıplarımızı azaltmak için hasta ve ağır hasta sayısını azaltmak zorundayız." dedi.