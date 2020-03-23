Polisten 'Evde kalalım' anonsu

Nevşehir ve Kırşehir'de mahallelerde devriye görevi yürüten polis ekipleri, koronavirüs tedbiriyle ilgili halka uyarılarda bulundu. Ekipler, polis araçlarından, 'Lütfen sağlığımız için evde kalalım, zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayalım' anonsu yaptı. İki kentte de 65 yaş ve üzerindekiler ile kronik rahatsızlığı olanlar için kurulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu'nun talepleri karşıladığı, ihtiyaç duyulan siparişleri evlere götürdüğü belirtildi.