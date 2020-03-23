MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Polisten 'Evde kalalım' anonsu
ABONE OL
23.03.2020 - 14:23 | | DHA

Polisten 'Evde kalalım' anonsu

Nevşehir ve Kırşehir'de polis ekipleri, corona virüs tedbirleri kapsamında, halka zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları konusunda anonsla uyarıda bulundu.

Nevşehir ve Kırşehir'de mahallelerde devriye görevi yürüten polis ekipleri, koronavirüs tedbiriyle ilgili halka uyarılarda bulundu. Ekipler, polis araçlarından, 'Lütfen sağlığımız için evde kalalım, zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayalım' anonsu yaptı. İki kentte de 65 yaş ve üzerindekiler ile kronik rahatsızlığı olanlar için kurulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu'nun talepleri karşıladığı, ihtiyaç duyulan siparişleri evlere götürdüğü belirtildi.

 

Şüpheli vakaya müdahale edildi!İstanbul Bahçelievler'de parkta rahatsızlanan şüpheli bir hastaya, özel kıyafetli 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Bu sırada evlerinde olması gereken çocukların ise hastanın yanında sağlık ekiplerini izlemesi dikkat çekti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Otomobil tarlaya uçtu! 2 kişi yaralandı

Otomobil tarlaya uçtu! 2 kişi yaralandı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor ve başladı, 4 bin 380 lira.....

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor ve başladı, 4 bin 380 lira.....

ABD'de askerler sokağa indi! Ali Çınar, ABD'deki son durumu anlattı

ABD'de askerler sokağa indi! Ali Çınar, ABD'deki son durumu anlattı

Demet Akalın'ın hareketi tepki çekmişti! 'Arabadan inmediyse sorun yok'

Demet Akalın'ın hareketi tepki çekmişti! 'Arabadan inmediyse sorun yok'

Sıradaki Haber