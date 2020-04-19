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19.04.2020 - 13:29 | | DHA

Polisten kaçan ikisi kadın 4 kişiye, 15 bin 250 TL ceza!

Antalya’da kontrol noktasından otomobille kaçan 4 kişi, park ettikleri araçta yakalandı. 4 kişiye toplam 15 bin 250 TL ceza uygulandı.

Polisten kaçan ikisi kadın 4 kişiye, 15 bin 250 TL ceza!

Olay, Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde meydana geldi. Serik Caddesi üzerindeki kontrol noktasında polisin durdurduğu 07 GVJ 70 plakalı otomobildeki 4 kişi, bir önceki kontrol noktasında ceza yediklerini söyledi. Polisin ceza makbuzunu istemesi üzerine kaçan 2'si kadın 4 kişinin bulunduğu otomobil, Güzeloba Mahallesi'nde minibüslerin arasında park edilmiş halde görüldü.

Alkollü oldukları iddia edilen otomobildekiler, park halinde olduklarını belirterek polisle tartıştı. Polisin, "İtiraz yok. Devlet yasak koymuş. Siz bizim vatandaşımızsınız. Polemiğe falan girmeyelim. Zaten, Serik köprü altında da durmadınız" dedikten sonra gözaltına aldığı 4 kişi, polis merkezine götürüldü.

Sürücü Salih A. (39), 'Alkollü araç kullanmak', 'Trafik genel kurallarına uymamak', 'Polisin dur ihtarına uymamak', 'Trafik levhalarına uymamak', 'Sokağa çıkma yasağını ihlal'den toplam 5 bin 800 TL ceza alırken, Bayram K. (27), Essenia N. (33), Karolina V.'ye (31) ise 'sokağa çıkma yasağını ihlal'den 3 bin 150'şer TL para cezası yazıldı. Sürücü ve yolculara toplam 15 bin 250 TL ceza uygulandı. 4 kişi, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

 

 

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