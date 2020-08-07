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07.08.2020 - 17:08 | | İHA

Polisten kaçtı, 11 yaşındaki Esma'ya çarptı! Korkunç an kamerada

 Hatay’ın Antakya ilçesinde 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, 11 yaşındaki Esma’ya çarptı. Yakalanan sürücünün üzerinden esrar çıktı.

Polisten kaçtı, 11 yaşındaki Esma'ya çarptı! Korkunç an kamerada

Antakya ilçesinin Narlıca Mahallesi’nde bir iş yeri önünde motorize yunus timlerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan Ö.A. isimli şahsın kullandığı araç yol kenarında duran Suriye uyruklu Esma İbrahim'e (11) çarparak kaçmaya devam etti.

30 suç kaydı olduğu öğrenilen Ö.A. kısa sürede yakalanırken, Esma İbrahim ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli Ö.A.’nın üzerinden 0,79 gram esrar çıkarken, Esma İbrahim’in babasının şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sefer Şener Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomiyle ilgili açıklamalarını değerlendirdiProf. Dr. Kerem Alkin, Prof. Dr. Kadir Tuna, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ve Prof. Dr. Sefer Şener Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomiyle ilgili açıklamalarını CNN Türk'te Semiha Şahin'e özel değerlendirdi.
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