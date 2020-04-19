Polisten kaçtıkları motosikleti terk ettiler ama cezadan kurtulamadılar!

Yeni tip corona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağının son gününde ilçedeki Varsaklar Mahallesi'nde polis ekipleri, 2 kişinin bulunduğu 01 RM 068 plakalı motosikleti durdurmak için uyarıda bulundu. Polisin ihtarına uymayan şüpheliler, 15 dakikalık kovalamacanın ardından yakalanacaklarını anlayınca motosikleti bırakarak yaya olarak kaçtı. Polis ekipleri, 2 bin TL değerindeki motosikletin plakasına toplam 6 maddeden 5 bin 245 lira para cezası uyguladı.

Motosiklet sürücüsü ile arkadaşını yakalamak için başlatılan çalışma ise sürüyor.