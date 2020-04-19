19.04.2020 - 15:47 | | DHA
Polisten kaçtıkları motosikleti terk ettiler ama cezadan kurtulamadılar!
Adana’nın Kozan ilçesinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 kişi, polisin ihtarına uymayarak kaçtı. 15 dakikalık kovalamacanın ardından şüpheliler yaya olarak kaçarken, terk ettikleri 2 bin lira değerindeki motosikletin plakasına 5 bin 245 lira ceza uygulandı.
Yeni tip corona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağının son gününde ilçedeki Varsaklar Mahallesi'nde polis ekipleri, 2 kişinin bulunduğu 01 RM 068 plakalı motosikleti durdurmak için uyarıda bulundu. Polisin ihtarına uymayan şüpheliler, 15 dakikalık kovalamacanın ardından yakalanacaklarını anlayınca motosikleti bırakarak yaya olarak kaçtı. Polis ekipleri, 2 bin TL değerindeki motosikletin plakasına toplam 6 maddeden 5 bin 245 lira para cezası uyguladı.
Motosiklet sürücüsü ile arkadaşını yakalamak için başlatılan çalışma ise sürüyor.
Bakan Soylu, o sürücünün görüntüsünü paylaştı: 'Türk polisi yakalar da, yardım da eder' dediİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Konya'da yasağa rağmen sokağa çıkıp otomobiliyle yolda tehlikeli hareketler yaptığı gerekçesiyle para cezasına çarptırılan D.G.'nin görüntülerini, "Türk polisi yakalar da, yardım da eder" notu ile paylaştı.