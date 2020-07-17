Polisten kurban satıcılarına 'sahte para' uyarısı

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kentteki birçok noktada kurban satışı yapılan yerleri gezerek, satıcıları sahte para ve dolandırıcılıkla ilgili uyardı. Broşür dağıtan ekipler, Merkez Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesi’nde kurbanlık hayvan satan Kasım Narin Gülbeyaz’a sahte para ile gerçek para arasındaki farkları gösterdi. Kurbanlık almaya gelen Merih Pirinçoğlu ise para üstü alırken polisin uyarılarını dikkate alarak, paranın sahte olup olmadığını kontrol etti.
TEM kenarında ceset parçaları bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!ATV'de Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan cesedi 8 parçaya bölünmüş şekilde bulunan Süleyman Akbaba'nın komşusu cinayeti itiraf etti ayrıntıları ise dehşete düşürdü. Son dakika gelen bilgilere göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sorgusunda komşusu Alparslan cinayeti itiraf etti. Evde eşi ile birlikte Süleyman Akbaba'yı yakalayan koca sorgusunda evde cinayeti işlediğini daha sonrada parçalayıp 8 ayrı poşete koyduğu cesedi TEM otoyoluna götürüp attığını anlattı.