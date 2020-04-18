18.04.2020 - 09:38 | | DHA
Polonya’dan 212 Türk vatandaşı Ordu’ya getirildi
Polonya’da bulunan 212 Türk vatandaşı, corona virüs tedbirleri kapsamında, uçakla Ordu- Giresun Havalimanı’na getirilerek, yurda yerleştirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı doğrultusunda, Dışişleri Bakanlığı’nca 212 Türk vatandaşı, Polonya’nın Varşova kentinden THY'ye ait özel uçak ile gece yarısı Ordu-Giresun Havalimanı’na getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlar, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Lebibe Ergin Karlıbel Öğrenci Yurdu’na yerleştirildi.
Vatandaşlardan öğrenci Umut Şahin’e (32), yurda girişi sırasında doğum günü sürprizi yapılarak, pasta kesildi.
Öğrenci ve işçilerden oluşan 212 kişi, 14 gün boyunca yurtta karantina altında kalacak.
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