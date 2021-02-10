POMEM ön sağlık yerleri açıklandı mı? Başvuru merkezleri ve tarihleri ne zaman açıklanacak?

POMEM için başvurular alındı, sıra geldi ön sağlık kontrollerine... Polis Akademisin'den yapılan açıklamada "27. Dönem POMEM sınavları Ön Sağlık Kontrolü aşamasıyla 15 Şubat 2021 tarihinde başlayacaktır." denildi. 5 gün kala sıklıkla "POMEM ön sağlık yerleri açıklandı mı?" sorusu yöneltiliyor.

POMEM ÖN SAĞLIK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

27. Dönem POMEM sınavları Ön Sağlık Kontrolü merkezleri ve tarihleri hala açıklanmış değil. Merkez ve tarihlerin bugün ya da yarın açıklanması bekleniyor.

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