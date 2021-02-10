10.02.2021 - 15:50 |
POMEM ön sağlık yerleri açıklandı mı? Başvuru merkezleri ve tarihleri ne zaman açıklanacak?
POMEM ön sağlık kontrolü aşamasıyla 15 Şubat 2021 tarihinde başlayacak. Kontrollere 5 gün kala binlerce kişi "POMEM ön sağlık yerleri açıklandı mı?" sorularına cevap arıyor. Peki açıklama geldi mi?
POMEM için başvurular alındı, sıra geldi ön sağlık kontrollerine... Polis Akademisin'den yapılan açıklamada "27. Dönem POMEM sınavları Ön Sağlık Kontrolü aşamasıyla 15 Şubat 2021 tarihinde başlayacaktır." denildi. 5 gün kala sıklıkla "POMEM ön sağlık yerleri açıklandı mı?" sorusu yöneltiliyor.
POMEM ÖN SAĞLIK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
27. Dönem POMEM sınavları Ön Sağlık Kontrolü merkezleri ve tarihleri hala açıklanmış değil. Merkez ve tarihlerin bugün ya da yarın açıklanması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ülkesi arasına sokmakta kararlıyız'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Balıkesir, Osmaniye, Tokat ve Tunceli 7. Olağan İl Kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan, 'Terör örgütleri ile başaramadıklarını, darbe ile deneyenleri nasıl hüsrana uğrattıysa, bundan sonra da hüsrana gark edeceğiz. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ülkenin arasına sokmakta kararlıyız. Nasıl bugünlere geldiysek, yarın da 10 büyük ülke arasına gireceğiz' dedi.