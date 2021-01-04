POMEM sınavı ne zaman 2021? POMEM sınav giriş yerleri - merkezleri belli oldu mu?

2021 Yılında polis sınavlarına hazırlanmak isteyen adaylar, 2020 yılının son ayında 27. Dönem POMEM başvurusunda bulundu. Başvuruların başlamasını ve tamamlanmasını yakından takip edenler sık sık Polis Akademisi Başkanlığı sitesine girdi. 8-24 Aralık 2020 tarihleri arasında tamamlanan POMEM başvuru işlemleri ardından 27. Dönem POMEM sınavı ne zaman sorusu gündeme geldi. POMEM sınav tarihleri ve sınav yerleri belirlendi mi? İşte polis olmak için adım adım ilerleyen vatandaşları yakından ilgilendiren bilgiler...

27. DÖNEM POMEM SINAVI NE ZAMAN?

27. Dönem POMEM sınavı tarihleri henüz belirlenmedi. POMEM sınav günleri açıklandığında haberimizin içeriğinde de yer vereceğiz.

27. DÖNEM POMEM SINAV YERLERİ VE MERKEZLERİ BELLİ OLDU MU?

27. Dönem POMEM sınavının yerleri henüz belli olmadı. Sınav tarihleriyle birlikte sınav merkezleri de açıklanırsa haberimizin içeriğine ekleyeceğiz.

27. DÖNEM POMEM SINAVI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

ÖN SAĞLIK KONTROLÜ

Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. Ön sağlık kontrolü Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre yapılır. Ön sağlık kontrolü komisyonu adaylar hakkında “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur” veya “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” şeklinde karar verir. Hakkında “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adaylar, bir sonraki sınav aşamasına geçemezler.

FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI

Ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur” kararı verilenler, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar. Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçme işlemini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar.

Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır. Başarılı olmak için yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almak zorunludur. Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar mülakat sınavına tabi tutulurlar.

UYARI: Fiziki yeterlilik sınavında adayların tabi tutulacağı parkur ve talimatı ayrıca Polis

Akademisi Başkanlığının www.pa.edu.tr resmi internet sayfasından duyurulacaktır. Adayların Fiziki Yeterlilik Sınavında yanlarında spor hareketlerine uygun kıyafet ve ayakkabı getirmeleri faydalarına olacaktır.

MÜLAKAT SINAVI

Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar.

Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavrama,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.