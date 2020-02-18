PompalÄ± dehÅŸeti! DayÄ±sÄ±nÄ± sÄ±rtÄ±ndan vurdu

Olay, akÅŸam saatlerinde, Ä°stiklal Caddesi'ndekiÂ dÃ¶nerci dÃ¼kkanÄ±nda meydana geldi. Erdal B.Â iddiaya gÃ¶re daha Ã¶nce ailevi meselelerden tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±Â dayÄ±sÄ±Â Kamil Kuzey'in dÃ¶nerci dÃ¼kkanÄ±na geldi. DÃ¼kkana giren Erdal B. yanÄ±ndaki pompalÄ± tÃ¼fekle dayÄ±sÄ±na ateÅŸ aÃ§tÄ±. Kamil Kuzey tÃ¼fekten Ã§Ä±kan saÃ§malarÄ±n sÄ±rtÄ±na isabet etmesiyle kanlar iÃ§inde yÄ±ÄŸÄ±lÄ±rken, Erdal B. ise otomobiline binerek olay yerinden kaÃ§tÄ±.Â Bu sÄ±rada silah sesini duyanlarÄ±n ihbarÄ± Ã¼zerine olay yerine saÄŸlÄ±k ve polis ekipleri sevk edildi.Â Â

Gelen saÄŸlÄ±k gÃ¶revlilerince ilk mÃ¼dahalesi yapÄ±lan aÄŸÄ±r yaralÄ± Kamil Kuzey, ambulansla hastaneye kaldÄ±rÄ±lÄ±rken, yolda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.Â

Bu sÄ±rada kaÃ§anÂ Erdal B. iseÂ Ä°lÃ§e Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±'na giderek teslim oldu. Jandarmadan polis ekiplerince alÄ±nanÂ Erdal B., sorgusunun ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi.Â Erdal B.'nin ifadesinde, cinayeti ailevi nedenlerden iÅŸlendiÄŸini sÃ¶ylediÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.