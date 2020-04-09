MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Poşette çürük sebze meyve satışına ceza yağdı!
ABONE OL
09.04.2020 - 12:36 | | İHA

Poşette çürük sebze meyve satışına ceza yağdı!

Corona virüs (Covid 19) salgını ile mücadelede etkin çalışmalar gerçekleştiren Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, paketli taze gıda (yaş sebze-meyve) satışı yapan işletmelerde denetim gerçekleştirdi. Halk sağlığını tehlikeye atacak şekilde satış yaptığı tespit edilen altı işletmeye idari işlem uygulandı.

Poşette çürük sebze meyve satışına ceza yağdı!

Salgın tedbirleri kapsamında, yaş meyve-sebze satışlarının paketli olarak yapılmasının zorunlu hale getirilmesinin ardından bu ürünlerin satışını gerçekleştiren market ve manavlarda denetleme yapıldı. Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde taze ürünlerin arasına çürük ürünleri de karıştırarak satış yaptığı tespit edilen altı işletmeye idari işlem uygulandı.

VATANDAŞ ŞİKÂYET ETTİ ZABITA HAREKETE GEÇTİ

Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan Corona virüs salgını tedbirlerine istinaden, yaş sebze-meyvelerin tüketicilere seçtirilmeden satıcılar tarafından poşetlenerek satılması zorunluluğu getirilmişti. Süleymanpaşa Belediyesine paketlenerek satılan taze gıda ürünleri ile ilgili vatandaşlardan iletilen şikâyetler üzerine harekete geçen Zabıta Müdürlüğü, paketli taze gıda satışı yapan işletmelerde gerçekleştirdiği denetlemelerde altı işletmenin çürümüş ve bozulmuş ürünler sattığını tespit ederek idari işlem gerçekleştirdi.

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, halk sağlığını tehdit edecek şekilde satış yapan işletmelere idari işlem uygulandığı, tekrarlanması halinde TCK 186’ncı madde hükümlerinin uygulanacağı belirtildi.

Açıklamada, “Covid 19 salgınının ülkemizde en aza indirilmesi amacıyla, bu salgınla mücadeleyi ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik olarak yaş sebze ve meyvelerin toptan ve perakende satışına yönelik birtakım tedbirlerin alınması hasıl olmuştur. Bu Kapsamda; Virüsün yayılmasını önlemek amacıyla, Market, Manav ve Pazar yerlerinde ambalajsız şekilde satılan yaş sebze ve meyveler, tüketicilere seçtirilmeden satıcılar tarafından poşetlenerek satılacaktır. Son günlerde Belediyemize gelen şikâyetler ve ihbarlar neticesinde Zabıta Müdürlüğü Ekiplerince yapılan denetim ve kontrollerde bazı marketlerin poşetleyerek sattığı ürünlerin çürümüş ve bozulmuş olduğu tespit edilmiş olup cezai işlemler uygulanmıştır. Dünyanın ve Ülkemizin geçmiş olduğu bu zor süreçte halk sağlığını tehlikeye atıp, kendi menfaatlerini ön plana çıkararak hileli mal satışı yapan işletmelere TCK nın 186 Maddesi kapsamında (Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde bozulmuş, değiştirilmiş her tür yenilecek veya içilecek şeyleri veya ilaçları satan, tedarik eden, bulunduran kimseye bir yıldan beş yıla kadar hapis ve bin beş yüz güne kadar adlî para cezası verilir.) haklarında suç duyurusunda bulunulacağı tebliğ olunur. İfadelerine yer verildi.

 

 

Sokak ortasında büyük panik... 'Arkamdan gelip suratıma öksürdü!'İstanbul'da bankamatikten para çeken kadının yüzüne öksürüp panik yaratarak paralarını almaya çalıştığı iddia edilen kişiyi özel harekat polisleri yakaladı. Şüphelinin yüzüne öksürdüğünü söyleyen kadın, "Beni şaşırtıp herhalde parayı almaya çalıştı." dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Pendik ve Kağıthane'de sahte maske operasyonu

Pendik ve Kağıthane'de sahte maske operasyonu

Kamu özel milyonlarca çalışan için geçerli! Ücretsiz izin...

Kamu özel milyonlarca çalışan için geçerli! Ücretsiz izin...

Hukuka aykırı paylaşımdan sosyal ağ sorumlu olacak

Hukuka aykırı paylaşımdan sosyal ağ sorumlu olacak

İvermektin (Ivermectin) ilacı nedir? İvermectin corona virüse iyi gelir mi?

İvermektin (Ivermectin) ilacı nedir? İvermectin corona virüse iyi gelir mi?

Sıradaki Haber