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13.09.2020 - 17:10 | | DHA

Pozantı'daki yangını 7 kilometre hortum çekerek kontrol altına almışlar

Adana'nın Pozantı ilçesinde, 8 Eylül'de çıkan orman yangınında, ekiplerin, arazözlerin giremediği kayalık yamaçlarda bir gecede 7 kilometre uzunluğunda hortum çekerek alevleri kontrol altına aldığı ortaya çıktı. Orman Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Bizde bu vatan aşkı varken ne kayalıklar, ne uçurumlar, hiçbiri engel olamaz bize. Vatan size minnettar" ifadeleri kullanıldı.

Pozantı'daki yangını 7 kilometre hortum çekerek kontrol altına almışlar

İlçeye bağlı Eskonacık Mahallesi Kaleboynu mevkiindeki ormanlık alanda 8 Eylül günü henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Geniş bir alana yayılan yangına müdahale için bölgeye çevre illerden de çok sayıda ekip sevk edildi. Alevlerin sıçrama riskine karşı bölgedeki Belemedik Mahallesi'nde bulunan evler, jandarma, zabıta ve polis ekiplerince tahliye edildi. Zabıta ekipleri, araçlarından uzun süre anons yaparak tehlikeye karşı vatandaşların evlerinden çıkması için uyarıda bulundu. Yangın, beşinci gününde kontrol altına alındı.

Pozantıdaki yangını 7 kilometre hortum çekerek kontrol altına almışlar

Orman Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, arazözün giremediği kayalık yamaçlara bir gecede 7 kilometre uzunluğunda hortum çekerek alevleri kontrol altına alan fedakar 'kahramanlara' teşekkür etti. Paylaşımda, "Bizde bu vatan aşkı varken ne kayalıklar, ne uçurumlar hiçbiri engel olamaz bize. Vatan size minnettar. Orman vatandır" denildi.

Pozantıdaki yangını 7 kilometre hortum çekerek kontrol altına almışlar

Pozantıdaki yangını 7 kilometre hortum çekerek kontrol altına almışlar

 

Son dakika... Bakan Akar Kaş'ta! Flaş Meis Adası çağrısıGelen son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Meis Adası'nın karşısında bulunan Kaş'ta açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, Meis Adası'nın silahsızlandırılmasının gerektiğini belirten Bakan Akar, 'Biz diyalogdan yanayız, siyasi çözüm bulunmalı' dedi. Akar, 'Barıştan yanayız ama haklarımızı çiğnetmeyiz. Yunan halkının, Macron liderliğindeki girişimlere kapılmaması, Macron'un kendini kurtarma operasyonlarına meze olmaması lazım. Sayın Macron'un politikalarının iflas ettiği açık seçik görülüyor' açıklamasını yaptı.
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