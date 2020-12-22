Prof. Dr. Akkoyunlu: Çin aşısı ikinci tip koronavirüste daha avantajlı olabilir

Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, son günlerde KOVİD-19’un İngiltere’de mutasyona uğradığı söylemlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Akkoyunlu, yaklaşık 14 bin ila 16 bin arasında koronavirüs üzerinde mutasyon bulunduğuna dikkat çekerek “Geçtiğimiz hafta İngiltere’de bir mutasyondan bahsedildi. Aslında biz mutasyon haberlerine alışığızdır. Ancak bu haber diğerlerinden farklıydı. Çünkü bu mutasyonun virüsün genetik kodunun kodlandığı yerdeydi. Kısacası bu mutasyon spike proteinin ACE-2 reseptörüne bağlanma bölgesinde gerçekleşti. Bu nedenle bütün dünya diken üstünde. Türkiye’nin de dahil oluğu birçok ülke İngiltere’ye veya İngiltere’den bulaşmış olan Güney Afrika gibi ülkelere karşı uçuş yasakları getirdi” diye konuştu.

“2 YÖNLÜ TEHDİDİ BULUNUYOR”

Prof. Dr. Akkoyunlu, bu durumun 2 yönlü tehdit oluşturduğunu belirterek, şöyle devam etti:

“İlk olarak bu mutasyonla beraber virüsün hücreye bağlanması çok hızlı bir şekilde arttı. Ancak daha hızlı bağlanması virüsün daha hızlı yayılacağı anlamına gelmiyor. Çünkü virüsün daha hızlı yayılması için sadece hücreye bağlanması değil, daha uzun ömürlü ya da hücresel geçirgenliğin daha fazla olabilmesi gibi başka faktörlerde gerekli. Ancak İngiltere’de koronavirüs salgınında izole edilenlerin yüzde 40’a yakınının bu yeni mutant virüse ait olması muhtemelen virüsün cidden daha hızlı yayıldığı konusunda tereddütleri artırmış durumda. İkinci tehdit ise mevcut Pfizer, Sputnik, Oxford aşısı gibi tam virüs içermeyen aşıların hedeflediği bölgelerdeki bir mutasyon olması. Bunun manası şu; virüs daha hızlı yayılma potansiyeline sahip, aynı zamanda virüs var olan aşıların büyük bir kısmını boşa çıkarabilir.”

"VİRÜS İÇEREN AŞILAR MUTASYONDAN ETKİLENMEYEBİLİR"

Aşılarla ilgili değerlendirmede virüs içerikli ve içeriksiz olarak ikiye ayırmanın daha doğru olduğunu ifade eden Prof. Dr. Akkoyunlu, şu bilgileri verdi:

"Mutant virüs sadece spike proteinindeki bağlanma bölgesini hedefleyen aşılarda sorun çıkarma potansiyeline sahip. Fakat biz biliyoruz ki sadece spike proteininin o bölgesinde karşı bir bağışıklık oluşmuyor. Yani virüsün yüzünü olduğu gibi tanıyor. Örnek vermek gerekirse; sizin saçları, gözleri değiştirmeniz bu uyarılmış savunma sistemi hücrelerini yeterli şekilde etkinleştirmiyor. Diğer yandan ise tam virüs aşılarında yani zayıflatılmış virüs veya ölü virüs aşılarında sadece spike proteinine değil, virüsün tamamına karşı bir algılama durumu var. Eğer sizin aşınız sadece yüz tanıma değil de tüm beden tanıma görevi yapıyorsa yüzdeki ufak tefek değişiklikler bunu tanımayı engelleyecek boyutta olmayabilir. Özellikle Çin aşısı da tam virüs aşısı olduğu için bu mutasyondan etkilenmeyebilir."