Prof. Dr. Asım Cenani hayatını kaybetti

Prof. Dr. Cenani, İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıbbi Araştırmalar Enstitüsü ve Genetik Anabilim Dalı Başkanlığı’nda görevini sürdürdüğü sırada “Cenani-Lenz Sindaktilisi” (Cenani Syndactilism) kavramıyla dünya bilim edebiyatı tarihine adını yazdırdı. Prof. Dr. Cenani’nin ölüm haberini, aynı zamanda öğrencisi olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajla duyurdu. Koca, ölüm haberini sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu: “Prof. Dr. Cenani’yi kaybettik. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde, Çocuk Hastalıkları uzmanlık eğitimim sırasında öğrencilerinden biri olma onuruna kavuşmuştum. Genetik ve tıbbi biyoloji alanında öncü kabul ediliyordu. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.”

Bilim dünyasına büyük katkıları olan Prof. Dr. Cenani, aynı zamanda yüzlerce de öğrenci yetiştirdi. Öğrencileri Cenani için şunları söyledi:

Prof. Dr. Turgut Ulutin: (İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı): “Asım hoca şahsına münhasır bir kişiydi. Herkese iyilik yapan birisiydi. Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü başkanıydı. Daha sonra Genetik Teratoloji Araştırma Uygulama Merkezi’ni (GETAM) kurdu. Emekliliğinden sonra bu iki görevi bana devretti. Çok sayıda yüksek lisans ve doktora öğrencisi oradan mezun oldu. Anlatmakla bitirilemez birisi. Temel bilimler ile genetik bilimlerin bir arada çalışması gerektiğine inanması en büyük özelliğiydi.”

‘4 dörtlük biriydi’

Prof. Dr. Matem Tunçdemir (Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Temel Bilimler Bölüm Başkanı): “Bir baba nasılsa hocamız da öyleydi. Yaşının ilerlemiş olmasına rağmen emekli olduktan sonrada kürsünün seminerlerine üşenmeden gelirdi. Bilimsel arşivi vardı, onu bize bağışladı. Bilimsel anlamda dört dörtlüktü.”

Prof. Dr. Eyüp İlker Saygılı (Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı Başkanı): “Bu pandemi ile başlayan küresel problemin çözümünün de temel bilimlerde olması, hocamızın ne kadar vizyoner bir bilim insanı olduğunu bize göstermektedir.”

Dün toprağa verildi

Prof. Dr. Cenani için salgın tedbirleri kapsamında dün Zincirlikuyu Mezarlığı’nda cenaze namazı kılındı. Burada Cenani’nin oğlu Kaya Cenani ve kızı Suzan Cenani taziyeleri kabul etti. Namazın ardından Cenani’nin cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.

Cenani-Lenz Sindaktilisi nedir?

Cenani-Lenz sendromu olarak da bilinen Cenani-Lenz sindaktilizmi, genetik bir hastalıktır. El ve ayak parmaklarında yapışıklık veya sayısının az olmasıyla ilişkili bir Otozomal Resesif konjenital nadir hastalıktır.